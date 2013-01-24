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Philips Avent

пустышка ultra soft

SCF222/20
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша* Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша* Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*
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    Philips Avent пустышка ultra soft

    SCF222/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

    Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent пустышка ultra soft

    Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

    Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

    Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent пустышка ultra soft

    Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

    Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*

      Гибкий нагубник для максимального комфорта

      • Ультрамягкое и гибкое изделие
      • 0–6 мес.
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

      Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

      Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

      Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

      Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

      Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.

      Мягкие силиконовые соски с бархатистой поверхностью принимают 98 % детей*

      Мягкие силиконовые соски с бархатистой поверхностью принимают 98 % детей*

      У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски: 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft.

      Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения

      Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения

      Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

      Несколько простых шагов для стерилизации за 3 минуты

      Несколько простых шагов для стерилизации за 3 минуты

      Положите в футляр хорошо промытые пустышки, добавьте 25 мл воды и поставьте его в микроволновую печь на 3 минуты при мощности 750–1000 Вт. Охладите в течение 5 минут, вылейте из футляра воду — и все! Теперь пустышки вновь готовы к использованию.

      Удобная и безопасная стерилизация в микроволновой печи

      Благодаря футляру можно легко стерилизовать пустышку в микроволновой печи и сохранять ее стерильной вне дома.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        пустышка ultra soft
        2  шт.

      • Аксессуары в комплекте

        Футляр для стерилизации/хранения
        Да

      • Безопасность

        Кольцо-держатель для безопасности
        Да
        Без бисфенола-А
        Да

      • Гигиеничность

        Легко чистится
        Да
        Можно стерилизовать
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да

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          • Разработано в сотрудничестве с докторами и мамами
          • Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
          • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
          • По результатам независимого исследования, проведенного в США в феврале 2017 г., 85 % опрошенных мам сказали, что эта пустышка мягче по сравнению с восемью остальными подобными моделями от других ведущих производителей.

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