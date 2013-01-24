Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*
Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*
Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*
Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно мягкая пустышка подходит для нежной кожи малыша*
Позаботьтесь о нежной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша
Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.
У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски: 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft.
Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Положите в футляр хорошо промытые пустышки, добавьте 25 мл воды и поставьте его в микроволновую печь на 3 минуты при мощности 750–1000 Вт. Охладите в течение 5 минут, вылейте из футляра воду — и все! Теперь пустышки вновь готовы к использованию.
Благодаря футляру можно легко стерилизовать пустышку в микроволновой печи и сохранять ее стерильной вне дома.
В комплект входят:
Аксессуары в комплекте
Безопасность
Гигиеничность