Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

пустышка ultra soft

SCF227/20
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Philips Avent пустышка ultra soft

    SCF227/20
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent пустышка ultra soft

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent пустышка ultra soft

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все pacifiers

      Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

      Гибкий нагубник для максимального комфорта

      • Ультрамягкая и гибкая
      • 0–6 мес.
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

      Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

      Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

      Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

      Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

      Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.

      Любят дети по всему миру*

      Любят дети по всему миру*

      Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

      Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения

      Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения

      Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Ультрамягкий дорожный чехол выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        пустышка ultra soft
        2  шт.

      • Аксессуары в комплекте

        Футляр для стерилизации/хранения
        Да

      • Безопасность

        Кольцо-держатель для безопасности
        Да
        Без бисфенола-А
        Да

      • Гигиеничность

        Легко чистится
        Да
        Можно стерилизовать
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Разработано в сотрудничестве с докторами и мамами
          • Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
          • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
          • По результатам независимого исследования, проведенного в США в феврале 2017 г., 85 % опрошенных мам сказали, что эта пустышка мягче по сравнению с восемью остальными подобными моделями от других ведущих производителей.

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться