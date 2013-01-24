Мягкие носики
Мягкие носики Philips Avent SCF246/00 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мягкие носики
Мягкие носики Philips Avent SCF246/00 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Мягкие носики
Мягкие носики Philips Avent SCF246/00 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мягкие носики
Мягкие носики Philips Avent SCF246/00 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах
Мягкий носик создан для нежных детских десен.
Удобно пить, удобно чистить
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Вес и габариты