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Philips Avent

Мягкие носики

SCF246
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Мягкие носики Мягкие носики Мягкие носики
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    Philips Avent Мягкие носики

    SCF246
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мягкие носики

    Мягкие носики Philips Avent SCF246/00 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Мягкие носики

    Мягкие носики

    Мягкие носики Philips Avent SCF246/00 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Мягкие носики

    Мягкие носики Philips Avent SCF246/00 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Мягкие носики

    Мягкие носики

    Мягкие носики Philips Avent SCF246/00 созданы для нежных детских десен и помогут плавно перейти от груди или бутылочки к чашке. Легко моющийся клапан, из которого удобно пить, предотвращает проливание. Узнать обо всех преимуществах

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      Мягкие носики

      Носик для простого перехода от бутылочки к чашке

      • 6 мес.+

      Бережное воздействие на десны

      Мягкий носик создан для нежных детских десен.

      Запатентованный клапан против проливания

      Удобно пить, удобно чистить

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Мягкий носик
        2  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        6 месяцев +

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        52 (Г) X 83 (Ш) X 135 (В)  миллиметра
        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        50 (Г) X 50 (Ш) X 60 (В)  миллиметра
        Вес продукта
        0,036  кг

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