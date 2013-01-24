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Philips Avent

Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

SCF254/30
Avent
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1 награда
Avent
  • Удобно и незаметно Удобно и незаметно Удобно и незаметно
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    Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

    SCF254/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобно и незаметно

    Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF254/30 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

    Удобно и незаметно

    Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips AVENT SCF254/30 обладают высокой поглощающей способностью и обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобно и незаметно

      Вкладыши для бюстгальтера AVENT

      • 30 вкладышей для дневного времени суток
      Незаметны под одеждой

      Незаметны под одеждой

      Ультратонкие, повторяют форму груди. Лента-"липучка" удерживает вкладыш на месте.

      Мягкая шелковистая поверхность

      Мягкая шелковистая поверхность

      Мягкое шелковистое покрытие и натуральные воздухопроницаемые материалы. Одобрено дерматологами.

      Липкая лента против скольжения

      Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.

      Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

      Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      Гигиеничность

      Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.

      Мягкие, незаметны под одеждой

      Вкладыши для бюстгальтера Philips Avent повторяют форму груди, что делает их незаметными под одеждой.

      Уникальная многослойная структура для сверхвысокой поглощающей способности, сухости и комфорта

      1. С мягким верхним слоем УЛЬТРА с выемками для сосков грудь остается совершенно сухой. 2. Впитывающий слой УЛЬТРА с подушечками для дополнительного удобства. 3. Впитывающий внутренний слой УЛЬТРА — впитывает влагу, устраняя неприятные ощущения. 4. Дышащий наружный слой УЛЬТРА — предотвращает раздражение сосков. Липкая лента против скольжения — надежно фиксирует вкладыш.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Материал

        Вкладыши для бюстгальтера
        Одобрено дерматологами

      • В комплект входят:

        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера для дневного времени суток
        30  шт.

      • Дизайн

        Естественная форма, незаметны под одеждой
        Да

      • Функции

        Гарантия сухости
        • Многослойная структура
        • Наружный защитный слой

      • Размеры и вес

        Размеры
        135 x 135 x 100  миллиметра

      • Максимальный комфорт

        Не скользит
        С липкой лентой

      • Мягкая шелковистая поверхность

        Мягкий шелковистый верхний слой
        • Натуральные воздухопроницаемые материалы
        • Одобрено дерматологами

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