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Philips Avent

Вкладыши для бюстгальтера

SCF254/61
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Непревзойденный комфорт и уверенность Непревзойденный комфорт и уверенность Непревзойденный комфорт и уверенность
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    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    SCF254/61
    Общая оценка / 5

    Непревзойденный комфорт и уверенность

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    Непревзойденный комфорт и уверенность

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

    Непревзойденный комфорт и уверенность

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Вкладыши для бюстгальтера

    Непревзойденный комфорт и уверенность

    Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью. Узнать обо всех преимуществах

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      Непревзойденный комфорт и уверенность

      • Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
      Ячеистый верхний слой

      Ячеистый верхний слой

      Мягкий ячеистый верхний слой не раздражает кожу.

      Трехслойный ультравпитывающий материал

      Трехслойный ультравпитывающий материал

      Ультравпитывающий внутренний слой эффективно поглощает влагу, сохраняя кожу сухой днем и ночью.

      Для максимальной гигиеничности каждый вкладыш упакован отдельно

      Для максимальной гигиеничности каждый вкладыш упакован отдельно

      В целях гигиены каждый вкладыш упакован отдельно, что позволяет безопасно использовать вкладыши в дороге.

      Надежный и дышащий внешний слой

      Надежный внешний слой сохраняет кожу сухой, обеспечивая комфорт.

      2 клейкие ленты надежно удерживают вкладыши

      2 клейкие ленты надежно удерживают вкладыши.

      Средняя толщина всего 2 мм

      Благодаря небольшой толщине вкладышей (всего 2 мм) и анатомической форме они абсолютно незаметны под одеждой.

      Разработано при участии эксперта

      Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Дизайн

        Многослойная структура
        Да
        Ультратонкий
        Да
        Естественная форма, незаметны под одеждой
        Да
        Ячеистая текстура
        Да
        Индивидуальная упаковка
        Да
        2 клейкие ленты
        Да

      • Размеры

        Размеры
        130 x 2 мм

      • Материал

        Вкладыши для бюстгальтера
        Вата, нетканый материал и впитывающий полимер

      • В комплект входят:

        Сменные вкладыши для бюстгальтера
        60  шт.

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