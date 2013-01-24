Подогревает быстро и равномерно
Быстрый и безопасный способ подогрева сцеженного молока и детского питания. Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent подогревает 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подогревает быстро и равномерно
Быстрый и безопасный способ подогрева сцеженного молока и детского питания. Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent подогревает 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах
Подогревает быстро и равномерно
Быстрый и безопасный способ подогрева сцеженного молока и детского питания. Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent подогревает 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подогревает быстро и равномерно
Быстрый и безопасный способ подогрева сцеженного молока и детского питания. Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent подогревает 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах
Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent упрощает подготовку к кормлению. Просто налейте воду и установите режим. Подогреватель бутылочек может подогреть 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты.
Равномерный прогрев исключает опасность ожога у ребенка.
Питание
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
SCF870/22
SCF145/06