Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Электр. подогр. бут. и дет. питания

SCF255/12
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Подогревает быстро и равномерно Подогревает быстро и равномерно Подогревает быстро и равномерно
    -{discount-value}

    Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

    SCF255/12
    Общая оценка / 5

    Подогревает быстро и равномерно

    Быстрый и безопасный способ подогрева сцеженного молока и детского питания. Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent подогревает 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

    Подогревает быстро и равномерно

    Быстрый и безопасный способ подогрева сцеженного молока и детского питания. Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent подогревает 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

    Подогревает быстро и равномерно

    Быстрый и безопасный способ подогрева сцеженного молока и детского питания. Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent подогревает 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

    Подогревает быстро и равномерно

    Быстрый и безопасный способ подогрева сцеженного молока и детского питания. Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent подогревает 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все baby-bottle-warmers

      Подогревает быстро и равномерно

      Бережно подогревает за 4 минуты

      • 220—240 В
      Просто налейте воду и установите режим

      Просто налейте воду и установите режим

      Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent упрощает подготовку к кормлению. Просто налейте воду и установите режим. Подогреватель бутылочек может подогреть 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты.

      Для бутылочек, волшебных чашек и контейнеров Avent

      Для бутылочек, волшебных чашек и контейнеров Avent

      Подогревает бережно и равномерно

      Равномерный прогрев исключает опасность ожога у ребенка.

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Вес
        570  г
        Размеры
        138 (В), 132 (Ш), 144 (Д)  миллиметра

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек и дет. питания
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Ложечка для кормления
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться