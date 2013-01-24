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Philips Avent

Электр. подогр. бут. и дет. питания

SCF255/54
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Подогревает быстро и равномерно Подогревает быстро и равномерно Подогревает быстро и равномерно
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    Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

    SCF255/54
    Общая оценка / 5

    Подогревает быстро и равномерно

    Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

    Подогревает быстро и равномерно

    Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

    Подогревает быстро и равномерно

    Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

    Подогревает быстро и равномерно

    Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

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      • 220—240 В
      Просто налейте воду и установите режим

      Просто налейте воду и установите режим

      Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent упрощает подготовку к кормлению. Просто налейте воду и установите режим. Подогреватель бутылочек может подогреть 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты.

      Безопасно для ребенка, без опасных областей перегрева

      Безопасно для ребенка, без опасных областей перегрева

      Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent облегчает приготовление пищи для ребенка. Он разогревает еду бережно и равномерно.

      Для бутылочек, волшебных чашек и контейнеров Avent

      Для бутылочек, волшебных чашек и контейнеров Avent

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Вес
        570  г
        Размеры
        138 (В), 132 (Ш), 144 (Д)  миллиметра

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек и дет. питания
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Совместимость

        Совместимость c модельным рядом Philips Avent
        Все бутылочки, волшебные чашки и контейнеры

      • Дизайн

        Легко использовать
        Простая установка режимов с помощью переключателя

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            • Бутылочка не входит в комплект

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