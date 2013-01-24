Стимуляция и смягчение
Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стимуляция и смягчение
Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока. Узнать обо всех преимуществах
Стимуляция и смягчение
Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стимуляция и смягчение
Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока. Узнать обо всех преимуществах
Снятие боли и неприятных ощущений при набухании молочных желез. Храните в холодильной или морозильной камере. Всегда используйте вместе с чехлом.
Разработано при участии Вики Скотт, акушерки и консультанта по грудному вскармливанию. Вики Скотт на протяжении 15 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Для более комфортных ощущений на коже
Стимуляция притока молока перед кормлением. Смочите слегка чехол, т.к. влажное тепло создает дополнительный комфорт и способствует лучшей стимуляции. Подержите термонакладку в горячей воде в течение 10 минут.
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