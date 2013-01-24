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Philips Avent

Термонакладки для груди

SCF258/02
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Стимуляция и смягчение Стимуляция и смягчение Стимуляция и смягчение
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    Philips Avent Термонакладки для груди

    SCF258/02
    Общая оценка / 5

    Стимуляция и смягчение

    Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Термонакладки для груди

    Стимуляция и смягчение

    Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока. Узнать обо всех преимуществах

    Стимуляция и смягчение

    Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Термонакладки для груди

    Стимуляция и смягчение

    Термонакладки Philips Avent SCF258/02 дарят комфорт и стимулируют приток молока. Узнать обо всех преимуществах

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      Стимуляция и смягчение

      Стимуляция притока молока перед кормлением

      • 2 в 1
      Использование охлажденной термонакладки успокаивает болезненную и набухшую грудь

      Использование охлажденной термонакладки успокаивает болезненную и набухшую грудь

      Снятие боли и неприятных ощущений при набухании молочных желез. Храните в холодильной или морозильной камере. Всегда используйте вместе с чехлом.

      Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

      Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

      Разработано при участии Вики Скотт, акушерки и консультанта по грудному вскармливанию. Вики Скотт на протяжении 15 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

      В комплект входят мягкие чехлы

      В комплект входят мягкие чехлы

      Для более комфортных ощущений на коже

      Использование теплой термонакладки помогает стимулировать выделение молока перед кормлением грудью

      Использование теплой термонакладки помогает стимулировать выделение молока перед кормлением грудью

      Стимуляция притока молока перед кормлением. Смочите слегка чехол, т.к. влажное тепло создает дополнительный комфорт и способствует лучшей стимуляции. Подержите термонакладку в горячей воде в течение 10 минут.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Термонакладка 2 в 1
        2  шт.

      • Размеры и вес

        Размеры
        175 x 175 x 40  миллиметра

      • Дизайн

        Дизайн, повторяющий форму груди
        Да
        Мягкий на ощупь чехол
        Приятен для кожи
        Разработана специалистами в области грудного вскармливания
        Да

      • Функции

        Использование охлажденной термонакладки
        Снятие болезненных ощущений
        Использование теплой термонакладки
        Стимуляция притока молока

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