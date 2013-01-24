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Philips Avent

Электронный подогр. бутылочек

SCF260/22
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Быстрый интеллектуальный нагрев Быстрый интеллектуальный нагрев Быстрый интеллектуальный нагрев
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    Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

    SCF260/22
    Общая оценка / 5

    Быстрый интеллектуальный нагрев

    Новый цифровой подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простое, быстрое и безопасное разогревание детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите некоторые исходные параметры — все остальное сделает подогреватель бутылочек! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

    Быстрый интеллектуальный нагрев

    Новый цифровой подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простое, быстрое и безопасное разогревание детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите некоторые исходные параметры — все остальное сделает подогреватель бутылочек! Узнать обо всех преимуществах

    Быстрый интеллектуальный нагрев

    Новый цифровой подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простое, быстрое и безопасное разогревание детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите некоторые исходные параметры — все остальное сделает подогреватель бутылочек! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

    Быстрый интеллектуальный нагрев

    Новый цифровой подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простое, быстрое и безопасное разогревание детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите некоторые исходные параметры — все остальное сделает подогреватель бутылочек! Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрый интеллектуальный нагрев

      • 220—240 В
      Сверхбыстрый нагрев, несколько режимов

      Сверхбыстрый нагрев, несколько режимов

      Просто выберите нужные настройки, и “умный” прибор с технологией iQ рассчитает время, необходимое для бережного равномерного подогрева детского питания.

      Подогревает бережно и равномерно

      Подогревает бережно и равномерно

      Питание нагревается равномерно, без более горячих участков. Автоматическое отключение исключает опасность перегрева.

      iQ- интеллектуальные функции специально для ваших нужд

      iQ- интеллектуальные функции специально для ваших нужд

      Продукты Philips Avent iQ разработаны с использованием новейших технологий и делают кормление и уход за ребенком удивительно простыми.

      С индикацией готовности питания

      Простой в применении цифровой дисплей позволяет следить за процессом подогрева.

      Подходит для всех типов питания

      Подходит для молока и детского питания любой температуры: как из холодильника или морозильной камеры, так и комнатной температуры. Предназначено для всех бутылочек Avent, контейнеров VIA и баночек с детским питанием.**

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        220–240  В

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Подогреватель бутылочек и дет. питания
        1  шт.
        Бутылочка для кормления (260 мл)
        1  шт.
        Ложечка для кормления
        1  шт.
        Ультрамягкая соска с медленным потоком
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      • Совместимость

        Подходит для:
        всех бутылочек Philips Avent, волшебных чашек и баночек с детским питанием. Исключение: не рекомендуется использовать с полупрозрачными полипропиленовыми бутылочками Philips Avent 330 мл.

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            • * Исключение: не рекомендуется использовать с полупрозрачными полипропиленовыми бутылочками Philips Avent 330 мл.

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