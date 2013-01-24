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    Philips Avent

    Электронный подогр. бутылочек

    SCF260/37
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Быстрый интеллектуальный нагрев Быстрый интеллектуальный нагрев Быстрый интеллектуальный нагрев
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      Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

      SCF260/37
      Общая оценка / 5

      Быстрый интеллектуальный нагрев

      Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

      Быстрый интеллектуальный нагрев

      Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрый интеллектуальный нагрев

      Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Электронный подогр. бутылочек

      Быстрый интеллектуальный нагрев

      Электронный подогреватель бутылочек и детского питания обеспечивает простой, быстрый и безопасный разогрев детского питания. Усовершенствованная технология автоматически рассчитывает время подогрева. Просто укажите исходные параметры — все остальное сделает подогреватель. Узнать обо всех преимуществах

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        Электронный подогр. бутылочек

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстрый интеллектуальный нагрев

        Сверхбыстрый нагрев, несколько режимов

        • 220—240 В
        Автоматически вычисляет время подогревания

        Автоматически вычисляет время подогревания

        Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent автоматически вычисляет время подогрева в зависимости от типа пищи, ее количества и первоначальной температуры. Пища подогревается равномерно. Автоматическое отключение не допустит перегрева.

        Контролируемый пар подогревает быстро и равномерно

        Контролируемый пар подогревает быстро и равномерно

        Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent позволяет быстро и равномерно разогреть детское питание. В приборе можно подогреть 125 мл молока комнатной температуры менее чем за 2 минуты.

        Удобный цифровой дисплей

        Удобный цифровой дисплей

        Цифровой дисплей на электронном подогревателе бутылочек Philips Avent очень прост в использовании. Он позволяет следить за подогреванием и проинформирует вас, когда питание будет готово.

        Подогревает молоко и детское питание любой температуры

        Подогревает молоко и детское питание любой температуры

        Электронный подогреватель бутылочек Philips Avent может подогревать молоко и детское питание как комнатной температуры, так и из холодильника и даже из морозильной камеры. Подходит для бутылочек Philips Avent, волшебных чашек и баночек с детским питанием.

        Технические характеристики

        • Питание

          напряжение
          220–240  В

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Подогреватель бутылочек и дет. питания
          1  шт.

        • Этапы взросления

          Возраст
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        • Совместимость

          Подходит для:
          всех бутылочек Philips Avent, волшебных чашек и баночек с детским питанием. Исключение: не рекомендуется использовать с полупрозрачными полипропиленовыми бутылочками Philips Avent 330 мл.

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              • Бутылочка не входит в комплект
              • * Исключение: не рекомендуется использовать с полупрозрачными полипропиленовыми бутылочками Philips Avent 330 мл.

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