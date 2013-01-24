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Philips Avent

Тренировочная чашка Natural

SCF262/06
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки
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    Philips Avent Тренировочная чашка Natural

    SCF262/06
    Общая оценка / 5

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Тренировочная чашка Natural

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Тренировочная чашка Natural

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

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      Помогите малышу научиться пить из чашки

      • Natural
      • 150 мл
      • Соска со средним потоком
      • 4 мес.+
      Мягкие ручки набора для удобства малыша

      Мягкие ручки набора для удобства малыша

      Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

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      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

      Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

      Чашка не содержит бисфенола-А*

      Чашка не содержит бисфенола-А*

      Чашка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Индонезия
        Да

      • Материал

        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Тренировочная чашка
        1  шт.
        Защелкивающийся защитный колпачок
        1  шт.
        Мягкая соска со средним потоком
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        4 месяца +

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          • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
          • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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