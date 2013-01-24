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К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Доказано, что паровая стерилизация является самым эффективным способом защиты вашего малыша от вредных микроорганизмов. Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.
Просто налейте воду, загрузите стерилизуемые предметы и включите прибор. Примерно через 8 минут содержимое будет стерильным и готовым к использованию.
Вмещает до шести бутылочек Avent объемом 260 мл или два молокоотсоса Philips Avent и принадлежности для кормления.
Содержимое остается стерильным до 6 часов, если не открывать крышку.
Питание
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
SCF870/22
SCF145/06