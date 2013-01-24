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Philips Avent

Электрический стерилизатор

SCF274/26
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут
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    Philips Avent Электрический стерилизатор

    SCF274/26
    Общая оценка / 5

    Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

    Быстрый и простой в использовании Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электрический стерилизатор

    Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

    Быстрый и простой в использовании Узнать обо всех преимуществах

    Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

    Быстрый и простой в использовании Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электрический стерилизатор

    Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

    Быстрый и простой в использовании Узнать обо всех преимуществах

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      Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

      Быстрый и простой в использовании

      • 220—240 В
      Эффективная стерилизация

      Эффективная стерилизация

      Доказано, что паровая стерилизация является самым эффективным способом защиты вашего малыша от вредных микроорганизмов. Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.

      Быстрый и простой в использовании

      Быстрый и простой в использовании

      Просто налейте воду, загрузите стерилизуемые предметы и включите прибор. Примерно через 8 минут содержимое будет стерильным и готовым к использованию.

      Большая вместимость

      Большая вместимость

      Вмещает до шести бутылочек Avent объемом 260 мл или два молокоотсоса Philips Avent и принадлежности для кормления.

      Содержимое остается стерильным 6 часов

      Содержимое остается стерильным 6 часов

      Содержимое остается стерильным до 6 часов, если не открывать крышку.

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры
        313 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  миллиметра
        Вес
        1,575  кг

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Электрический стерилизатор Express
        1  шт.
        Бутылочка для кормления (260 мл)
        2  шт.
        Ультрамягкая соска с медленным потоком
        2  шт.
        Пинцет
        1  шт.
        Мерный стаканчик
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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