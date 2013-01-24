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    Philips Avent

    Электрический стерилизатор

    SCF274/34
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут
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      Philips Avent Электрический стерилизатор

      SCF274/34
      Общая оценка / 5

      Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

      Содержимое остается стерильным 6 часов Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 659.00грн
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      Philips Avent Электрический стерилизатор

      Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

      Содержимое остается стерильным 6 часов Узнать обо всех преимуществах

      Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

      Содержимое остается стерильным 6 часов Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 659.00грн
      Найти похожие продукты

      Philips Avent Электрический стерилизатор

      Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

      Содержимое остается стерильным 6 часов Узнать обо всех преимуществах

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        Электрический стерилизатор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут

        Быстрый и простой в использовании

        • 220—240 В
        Вмещает до шести бутылочек Philips Avent

        Вмещает до шести бутылочек Philips Avent

        Для стерилизатора предусмотрен удобный дизайн, благодаря чему он занимает немного места на кухне, но при этом вмещает шесть бутылочек Philips Avent или два молокоотсоса Philips Avent. Можно соединить два расположенных внутри поддона, которые в этом случае облегчают предварительную очистку в посудомоечной машине таких мелких предметов, как пустышки и соски.

        Содержимое остается стерильным до 6 часов, если не открывать крышку.

        Содержимое остается стерильным до 6 часов, если не открывать крышку.

        После завершения цикла содержимое электрического стерилизатора Philips Avent остается стерильным 6 часов, если не открывать крышку.

        Стерильное и готовое к использованию содержимое примерно за 8 мин.

        Стерильное и готовое к использованию содержимое примерно за 8 мин.

        Электрический стерилизатор Philips Avent позволяет стерилизовать содержимое всего за 8 минут

        Просто налейте воду, загрузите предметы и включите

        Просто налейте воду, загрузите предметы и включите

        Электрический стерилизатор Philips Avent очень легко использовать. Просто налейте воду, загрузите предметы, которые хотите стерилизовать, и включите прибор.

        Дополнительная защита благодаря естественной стерилизации паром

        Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.

        Технические характеристики

        • Вес и габариты

          Размеры
          313 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  миллиметра
          Вес
          1,575  кг

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Пинцет
          1  шт.

        • Питание

          напряжение
          220–240  В

        • Этапы взросления

          Возраст
          0–6 месяцев

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