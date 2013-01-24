Вмещает до шести бутылочек Philips Avent

Для стерилизатора предусмотрен удобный дизайн, благодаря чему он занимает немного места на кухне, но при этом вмещает шесть бутылочек Philips Avent или два молокоотсоса Philips Avent. Можно соединить два расположенных внутри поддона, которые в этом случае облегчают предварительную очистку в посудомоечной машине таких мелких предметов, как пустышки и соски.