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Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут
Содержимое остается стерильным 6 часов Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут
Содержимое остается стерильным 6 часов Узнать обо всех преимуществах
Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут
Содержимое остается стерильным 6 часов Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизует 6 бутылочек за 8 минут
Содержимое остается стерильным 6 часов Узнать обо всех преимуществах
Электрический стерилизатор
Цена магазина Philips
Итого:
Для стерилизатора предусмотрен удобный дизайн, благодаря чему он занимает немного места на кухне, но при этом вмещает шесть бутылочек Philips Avent или два молокоотсоса Philips Avent. Можно соединить два расположенных внутри поддона, которые в этом случае облегчают предварительную очистку в посудомоечной машине таких мелких предметов, как пустышки и соски.
После завершения цикла содержимое электрического стерилизатора Philips Avent остается стерильным 6 часов, если не открывать крышку.
Электрический стерилизатор Philips Avent позволяет стерилизовать содержимое всего за 8 минут
Электрический стерилизатор Philips Avent очень легко использовать. Просто налейте воду, загрузите предметы, которые хотите стерилизовать, и включите прибор.
Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Питание
Этапы взросления
SCF870/22
SCF145/06