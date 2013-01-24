Готов к использованию в любое время
Электронный паровой стерилизатор AVENT от Philips работает быстро и без перерывов, сохраняя стерильность содержимого в течение необходимого периода и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готов к использованию в любое время
Электронный паровой стерилизатор AVENT от Philips работает быстро и без перерывов, сохраняя стерильность содержимого в течение необходимого периода и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах
Готов к использованию в любое время
Электронный паровой стерилизатор AVENT от Philips работает быстро и без перерывов, сохраняя стерильность содержимого в течение необходимого периода и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готов к использованию в любое время
Электронный паровой стерилизатор AVENT от Philips работает быстро и без перерывов, сохраняя стерильность содержимого в течение необходимого периода и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах
Продукты Philips Avent iQ разработаны с использованием новейших технологий и делают кормление и уход за ребенком удивительно простыми.
Сохраняет содержимое стерильным за счет непрерывного повторения цикла в течение 24 часов. Опция “пауза” позволяет вам извлекать предметы из стерилизатора, не прерывая этот цикл.
Цифровой дисплей и звуковой сигнал информируют вас о ходе процесса стерилизации.
Вмещает до шести бутылочек Avent объемом 260 мл или два молокоотсоса Philips Avent и принадлежности для кормления. Стерилизация происходит в течение 6 минут, содержимое сохраняет стерильность в течение 6 часов при закрытой крышке.
Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.
Питание
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
SCF870/22
SCF145/06