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Philips Avent

Электронный паровой стерилизатор

SCF276/26
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Готов к использованию в любое время Готов к использованию в любое время Готов к использованию в любое время
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    Philips Avent Электронный паровой стерилизатор

    SCF276/26
    Общая оценка / 5

    Готов к использованию в любое время

    Электронный паровой стерилизатор AVENT от Philips работает быстро и без перерывов, сохраняя стерильность содержимого в течение необходимого периода и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Электронный паровой стерилизатор

    Готов к использованию в любое время

    Электронный паровой стерилизатор AVENT от Philips работает быстро и без перерывов, сохраняя стерильность содержимого в течение необходимого периода и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах

    Готов к использованию в любое время

    Электронный паровой стерилизатор AVENT от Philips работает быстро и без перерывов, сохраняя стерильность содержимого в течение необходимого периода и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Электронный паровой стерилизатор

    Готов к использованию в любое время

    Электронный паровой стерилизатор AVENT от Philips работает быстро и без перерывов, сохраняя стерильность содержимого в течение необходимого периода и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах

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      Готов к использованию в любое время

      Усовершенствованные технологии обеспечивают стерильность 24 часа

      • 220—240 В
      iQ- интеллектуальные функции специально для ваших нужд

      iQ- интеллектуальные функции специально для ваших нужд

      Продукты Philips Avent iQ разработаны с использованием новейших технологий и делают кормление и уход за ребенком удивительно простыми.

      Стерильное содержимое днем и ночью

      Стерильное содержимое днем и ночью

      Сохраняет содержимое стерильным за счет непрерывного повторения цикла в течение 24 часов. Опция “пауза” позволяет вам извлекать предметы из стерилизатора, не прерывая этот цикл.

      Цифровой дисплей для контроля

      Цифровой дисплей для контроля

      Цифровой дисплей и звуковой сигнал информируют вас о ходе процесса стерилизации.

      Стерилизует 6 бутылочек за 6 минут

      Стерилизует 6 бутылочек за 6 минут

      Вмещает до шести бутылочек Avent объемом 260 мл или два молокоотсоса Philips Avent и принадлежности для кормления. Стерилизация происходит в течение 6 минут, содержимое сохраняет стерильность в течение 6 часов при закрытой крышке.

      Эффективная стерилизация

      Эффективная стерилизация

      Действие стерилизатора основано на том же принципе, который используется в больничных автоклавах: интенсивный жар водяного пара уничтожает болезнетворные бактерии.

      Извлечение предметов в любое время

      Извлечение предметов в любое время

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры
        320 (В), 235 (Ш), 235 (Д)  миллиметра
        Вес
        1,609  кг

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Электронный стерилизатор iQ24
        1  шт.
        Бутылочка для кормления (125 мл)
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Соска для новорожденных
        1  шт.
        Пинцет
        1  шт.
        Мерный стаканчик
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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