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Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готов к использованию в любое время
Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах
Готов к использованию в любое время
Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готов к использованию в любое время
Электронный паровой стерилизатор Philips AVENT работает быстро и без перерывов, поддерживая содержимое стерильным в течение необходимого времени и оставляя вам больше времени для других дел. Узнать обо всех преимуществах
Электронный паровой стерилизатор
Цена магазина Philips
Итого:
Цифровой дисплей и звуковой сигнал информируют вас о завершении стерилизации и периоде времени, в течение которого предметы будут оставаться стерильными. Дисплей также информирует о добавлении слишком большого или малого количества воды, благодаря чему стерилизация всегда выполняется аккуратно и должным образом.
По сравнению с обычным способом кипячения бутылочек в кастрюле на плите, преимуществом паровой стерилизации является более высокая скорость (и уровень безопасности). Для выполнения стерилизации при полной загрузке, включающей в себя 6 бутылочек, соски и куполообразные крышки, цифровому стерилизатору требуется всего 6 минут.
Для стерилизатора предусмотрен удобный дизайн, благодаря чему он занимает немного места на кухне, но при этом вмещает шесть бутылочек Philips Avent или два молокоотсоса Philips Avent. Можно соединить два расположенных внутри поддона, которые в этом случае облегчают предварительную очистку в посудомоечной машине таких мелких предметов, как пустышки и соски.
Помимо дополнительных функций, цифровой стерилизатор удобен и прост в использовании. Просто добавьте воду, поместите в стерилизатор бутылочки, молокоотсос или дополнительные принадлежности и выберите режим. Режим 1 позволяет выполнить один цикл стерилизации, обеспечивая обработку всех предметов за один подход. Режим 2 используется для стерилизации в течение 24 часов и удобен в случае, когда все предметы необходимо оставить в стерилизаторе на ночь или вам удобно брать для кормления поочередно по одной бутылочке. Не важно какими делами вы будете заниматься в течение дня — выполнять ежедневную стерилизацию станет легче.
Так как содержимое остается стерильным в течение 24 часов, этот улучшенный стерилизатор обеспечивает постоянное наличие под рукой стерильной бутылочки. Он автоматически выполняет повторную стерилизацию каждые 6 часов. Удобная кнопка приостановки позволяет в любое время добавлять или извлекать предметы, а цифровой стерилизатор выполнит повторную стерилизацию.
Пока иммунитет малыша не окреп в достаточной степени, стерилизация поможет полностью защитить его от особенно вредных молочных бактерий. Для стерилизатора Philips Avent используется медицинский способ паровой стерилизации, который является быстрым, простым и эффективным, без добавления химических средств.
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Питание
Этапы взросления
SCF870/22
SCF145/06