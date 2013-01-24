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Philips Avent

Ручной молокоотсос

SCF290/12
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Удобное сцеживание. Простое хранение. Удобное сцеживание. Простое хранение. Удобное сцеживание. Простое хранение.
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    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF290/12
    Общая оценка / 5

    Удобное сцеживание. Простое хранение.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Удобное сцеживание. Простое хранение.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    Удобное сцеживание. Простое хранение.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Удобное сцеживание. Простое хранение.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобное сцеживание. Простое хранение.

      Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.

      • с системой хранения VIA
      Сцеживает непосредственно в емкость для хранения

      Сцеживает непосредственно в емкость для хранения

      VIA – гибкая, практичная система хранения молока, которая растет вместе с вашим малышом. Позволяет использовать один и тот же контейнер для сцеживания и хранения грудного молока, а также для кормления ребенка.

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Герметичная закручивающаяся крышка

      Герметичная закручивающаяся крышка

      Для надежного хранения и транспортировки

      Используйте адаптер для сцеживания и кормления

      Используйте адаптер для сцеживания и кормления

      Для сцеживания, хранения и кормления из одного и того же контейнера, используйте адаптер.

      Клинически доказанная эффективность

      Клинически доказанная эффективность

      Так же эффективен, как двойные электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах*

      Запатентованный массажер

      Запатентованный массажер

      Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Ручной молокоотсос
        1  шт.
        Стерильная чашка VIA (180 мл)
        5  шт.
        Крышка чашки для хранения молока
        5  шт.
        Адаптер для чашек для хранения молока
        2  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        2  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        2  шт.
        Запасные детали
        1  шт.

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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