Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Avent

Ручной молокоотсос

SCF290/13
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Больше молока за меньшее время. Больше молока за меньшее время. Больше молока за меньшее время.
    -{discount-value}

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    SCF290/13
    Общая оценка / 5

    Больше молока за меньшее время.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Больше молока за меньшее время.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    Больше молока за меньшее время.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Ручной молокоотсос

    Больше молока за меньшее время.

    Ручной молокоотсос позволяет полностью контролировать выделение молока и ритм сцеживания. Клинически доказано, что ручной молокоотсос Philips Avent более эффективен, чем электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все breastfeeding-sets

      Больше молока за меньшее время.

      Эффективный ручной молокоотсос

      • Набор "Деловая мама"
      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

      Прост в сборке и использовании

      Прост в сборке и использовании

      Тихий и компактный

      Запатентованный массажер

      Запатентованный массажер

      Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Ручной молокоотсос
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (260 мл)
        2  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        2  шт.
        Охлаждающие пакетики
        2  шт.
        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        2  шт.
        Дорожная сумка с термоизоляцией из микроволокна
        1  шт.
        Запасные детали
        1  шт.

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться