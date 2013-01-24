Стерилизация и хранение
Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизация и хранение
Стерилизуйте до 6 бутылочек с аксессуарами всего за 10 минут. Компактный, но вместительный стерилизатор для бутылочек Advanced достаточно быстрый и эффективный, а также убивает 99,9 % микробов* для полного спокойствия при кормлении.
С Philips Avent стерилизация стала более бережной и эффективной без каких-либо химикатов. Все наши стабилизаторы используют лишь пар, уничтожая 99,9 % вредных микробов*.
Оцените скорость и безопасность с 10-минутным циклом стерилизации, после окончания которого стерилизатор автоматически отключается.
Наш новый поддон для капель защищает нагревательную пластину от капель молока, что предотвращает образование неприятных запахов.
Наш стерилизатор Advanced можно адаптировать, меняя его размер под небольшие предметы, например пустышки, и для компактного хранения.
Тщательная стерилизация без химикатов обеспечит стерильность содержимого до 24 часов. Как? Просто не открывайте крышку.
Наш стерилизатор достаточно компактный, однако вмещает до 6 бутылочек Philips Avent. Он также поддерживает и другие предметы — от пустышек и сосок до ручного молокоотсоса.
Внутри и снаружи — этот стерилизатор максимально удобно очищать, включая нагревательную пластину. Вы сможете больше времени проводить с малышом.
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Характеристики дизайна
Технические характеристики