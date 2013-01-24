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    Avent Стерилизатор

    SCF293/00
    Avent
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    Общая оценка / 5
    • Стерилизация, сушка и хранение Стерилизация, сушка и хранение Стерилизация, сушка и хранение
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      Avent Стерилизатор

      SCF293/00
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Стерилизация, сушка и хранение

      Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении.

      Avent Стерилизатор

      Стерилизация, сушка и хранение

      Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении.

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        Стерилизатор

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        Стерилизация, сушка и хранение

        Стерилизация и сушка за 40 минут

        • Стерилизатор с функцией сушки
        • Premium
        Попрощайтесь с вредными бактериями

        Попрощайтесь с вредными бактериями

        С Philips Avent стерилизация стала более бережной и эффективной без каких-либо химикатов. Все наши стабилизаторы используют лишь пар, уничтожая 99,9 % вредных микробов*.

        Полный цикл стерилизации и сушки занимает всего 40 минут

        Полный цикл стерилизации и сушки занимает всего 40 минут

        Подготовка к кормлению малыша займет у вас всего 40 минут. После стерилизации мощной струей пара бутылочки и аксессуары сушатся с помощью направленной струи фильтрованного воздуха, который готовит их к следующему использованию.

        Создан для устранения неприятных запахов

        Создан для устранения неприятных запахов

        Наш новый поддон для капель защищает нагревательную пластину от капель молока, что предотвращает образование неприятных запахов.

        Стерилизатор с функцией сушки и хранения

        Стерилизатор с функцией сушки и хранения

        Наш премиальный электрический стерилизатор не только очищает бутылочки и убивает микробы — в нем бутылочки и аксессуары можно сушить и хранить, поддерживая их стерильность до 24 часов.

        Предметы остаются стерильными до 24 часов*

        Предметы остаются стерильными до 24 часов*

        Тщательная стерилизация без химикатов обеспечит стерильность содержимого до 24 часов. Как? Просто не открывайте крышку.

        Просторный внутри, компактный снаружи

        Просторный внутри, компактный снаружи

        Наш стерилизатор достаточно компактный, однако вмещает до 6 бутылочек Philips Avent. Он также поддерживает и другие предметы — от пустышек и сосок до ручного молокоотсоса.

        Этот стерилизатор легко и удобно очищать

        Этот стерилизатор легко и удобно очищать

        Внутри и снаружи — этот стерилизатор максимально удобно очищать, включая нагревательную пластину. Вы сможете больше времени проводить с малышом.

        Технические характеристики

        • Вес и габариты

          Размеры
          304 x 191 x 378  миллиметра
          Вес
          2,4  кг

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае

        • В комплект входят:

          Электронный паровой стерилизатор
          1 шт.
          Пинцет
          1  шт.

        • Этапы взросления

          Этап
          0–6 месяцев

        • Совместимость

          Совместимость c модельным рядом Philips Avent
          Да

        • Характеристики дизайна

          Материалы
          Полипропилен

        • Технические характеристики

          потребляемая мощность
          650  Вт
          напряжение
          220–240 В~ 50/60 Гц, 220 В~ 60 Гц (Корея), 120–127 В~ 60 Гц (NAM)
          Классификация по степени безопасности
          1 класс

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            • Кишечная палочка, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, стрептококк агалактиа, кронобактер саказаки (Cronobacter sakazakii), сальмонелла энтерика, листерия моноцитогенная. Результаты тестирования предоставлены независимой лабораторией.

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