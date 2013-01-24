Стерилизация, сушка и хранение

Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении.