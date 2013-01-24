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Стерилизация, сушка и хранение
Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизация, сушка и хранение
Подготовьтесь к кормлению малыша всего за 40 минут. Стерилизатор для бутылочек Premium с функцией сушки использует фильтрованный воздух для сушки бутылочек перед отключением. Это быстрое и гигиеничное устройство, уничтожающее 99,9 % микробов* для вашего спокойствия и комфорта при кормлении.
Стерилизатор
Цена магазина Philips
Итого:
С Philips Avent стерилизация стала более бережной и эффективной без каких-либо химикатов. Все наши стабилизаторы используют лишь пар, уничтожая 99,9 % вредных микробов*.
Подготовка к кормлению малыша займет у вас всего 40 минут. После стерилизации мощной струей пара бутылочки и аксессуары сушатся с помощью направленной струи фильтрованного воздуха, который готовит их к следующему использованию.
Наш новый поддон для капель защищает нагревательную пластину от капель молока, что предотвращает образование неприятных запахов.
Наш премиальный электрический стерилизатор не только очищает бутылочки и убивает микробы — в нем бутылочки и аксессуары можно сушить и хранить, поддерживая их стерильность до 24 часов.
Тщательная стерилизация без химикатов обеспечит стерильность содержимого до 24 часов. Как? Просто не открывайте крышку.
Наш стерилизатор достаточно компактный, однако вмещает до 6 бутылочек Philips Avent. Он также поддерживает и другие предметы — от пустышек и сосок до ручного молокоотсоса.
Внутри и снаружи — этот стерилизатор максимально удобно очищать, включая нагревательную пластину. Вы сможете больше времени проводить с малышом.
Вес и габариты
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Этапы взросления
Совместимость
Характеристики дизайна
Технические характеристики