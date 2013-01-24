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Philips Avent

Двойной электронный молокоотсос

SCF294/02
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
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    Philips Avent Двойной электронный молокоотсос

    SCF294/02
    Общая оценка / 5

    Для вашего максимального удобства

    Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Двойной электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.

    Для вашего максимального удобства

    Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Двойной электронный молокоотсос

    Для вашего максимального удобства

    Наш уникальный молокоотсос обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас и продолжать сцеживание в заданном вами ритме.

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      Для вашего максимального удобства

      Вдохновение от природы

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Ультракомфортный и эффективный

      Ультракомфортный и эффективный

      В процессе сцеживания пять мягких лепестковых секций массажера сжимаются и расжимаются, стимулируя естественное выделение молока.

      Больше молока за меньшее время

      Больше молока за меньшее время

      Двойное сцеживание позволяет увеличить количество молока. Двойной электронный молокоотсос является единственным в своем роде устройством, поддерживающим одинаковый уровень всасывания и управления обоими насосами, гарантируя эффективность.

      Управление в ваших руках

      Управление в ваших руках

      Управление одним прикосновением делает процесс сцеживания легко контролируемым и интуитивно понятным. Вы управляете сцеживанием там, где вам удобно – непосредственно у груди.

      Бесшумный, удобный и портативный

      Бесшумный, удобный и портативный

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

      Установите уровень, ритм и интенсивность сцеживания, комфортные для вас.

      Меняйте уровень разрежения, ритм и интенсивность сцеживания, чтобы имитировать сосание собственного ребенка.

      Технические характеристики

      • Питание

        напряжение
        100 - 240  В

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        4  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (260 мл)
        2  шт.
        Охлаждающие пакетики
        4  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        2  шт.
        Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
        1
        Дорожная сумка из микроволокна
        1  шт.
        Запасные детали
        1  шт.
        Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
        2  шт.
        Чехол с утеплителем Thinsulate™
        2  шт.
        Крышка для хранения молока
        2  шт.
        Двойной электронный молокоотсос
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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