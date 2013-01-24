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Philips Avent

Набор с ручным молокоотсосом

SCF300/13
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Больше молока за меньшее время. Больше молока за меньшее время. Больше молока за меньшее время.
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    Philips Avent Набор с ручным молокоотсосом

    SCF300/13
    Общая оценка / 5

    Больше молока за меньшее время.

    Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/13, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор с ручным молокоотсосом

    Больше молока за меньшее время.

    Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/13, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах

    Больше молока за меньшее время.

    Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/13, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Набор с ручным молокоотсосом

    Больше молока за меньшее время.

    Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/13, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах

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      Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

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      Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

      Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

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      Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

      Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

      Прост в сборке и использовании

      Прост в сборке и использовании

      Тихий и компактный

      Больше молока естественным путем

      Больше молока естественным путем

      Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

      Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Ручной молокоотсос
        1  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Дорожная сумка с термоизоляцией из микроволокна
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Охлаждающие пакетики
        2  шт.
        Отделение для бутылочки/крышки воронки
        1  шт.
        Запасные детали
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Материал

        Не содержит бисфенол-А*
        Да

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
            • Клинически доказано, что он помогает сцеживать больше молока за 20 минут, чем электрические двойные молокоотсосы, применяемые в медицинских учреждениях (исследование проведено на матерях недоношенных младенцев)

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