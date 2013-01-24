Больше молока за меньшее время.
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше молока за меньшее время.
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах
Больше молока за меньшее время.
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше молока за меньшее время.
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF300/20, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*. Узнать обо всех преимуществах
Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Тихий и компактный
Так же эффективен, как двойные электрические молокоотсосы, применяемые в роддомах*
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Материал
SCF254/61
SCF254/24