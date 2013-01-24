Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Ручной молокоотсос

    SCF310/12
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
      -{discount-value}

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      SCF310/12
      Общая оценка / 5

      Для вашего максимального удобства

      Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Для вашего максимального удобства

      Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      Для вашего максимального удобства

      Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Для вашего максимального удобства

      Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF310/12 разработан для обеспечения максимального комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все breast-pumps

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары

        Ручной молокоотсос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для вашего максимального удобства

        Молокоотсос с массажной насадкой обеспечит максимальный комфорт

        • с контейнерами для хранения молока
        Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

        Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

        Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая бережное сцеживание и стимулируя выделение большего объема молока, чем электрический молокоотсос, применяемый в родильных домах*

        Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

        Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

        Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока

        Уникальная система для удобного хранения молока

        Уникальная система для удобного хранения молока

        Сделайте свою жизнь проще, сцеживая молоко непосредственно в любую из бутылочек или контейнеров для хранения грудного молока Philips Avent, которые доступны в широком ассортименте и подходят для хранения в холодильной или морозильной камере

        Удобное ручное сцеживание

        Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.

        Технические характеристики

        • Материал

          Не содержит бисфенол-А*
          Да

        • Этапы взросления

          Возраст
          • 0–6 месяцев
          • Беременность

        • В комплект входят:

          Ручной молокоотсос
          1  шт.
          Ультрамягкая соска для новорожденных
          1  шт.
          Сменные вкладыши для бюстгальтера
          1  шт.
          Чашка для хранения молока
          2  шт.
          Запасные детали
          2  шт.
          Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
          1  шт.
          Адаптер для чашек для хранения молока
          1  шт.
          Крышка чашки для хранения молока
          2  шт.

        • Страна изготовления (все страны)

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              • Клинически доказано, что он помогает сцеживать больше молока за 20 минут, чем электрические двойные молокоотсосы, применяемые в медицинских учреждениях (исследование проведено на матерях недоношенных младенцев)

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips