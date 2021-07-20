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    Philips Avent Single Electric Breast Pump

    Essential

    SCF323/11
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Простое сцеживание Простое сцеживание Простое сцеживание
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      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      SCF323/11
      Общая оценка / 5

      Простое сцеживание

      Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      Простое сцеживание

      Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.

      Простое сцеживание

      Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      Простое сцеживание

      Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.

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        Single Electric Breast Pump

        Single Electric Breast Pump

        Essential

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        Итого:

        Простое сцеживание

        Индивидуальные настройки, 4+4 режима

        Индивидуальные настройки, 4+4 режима

        Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 4 уровней стимуляции и 4 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

        Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

        Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

        Один размер для любой груди. Силиконовая подушечка бережно адаптируется для сосков любой формы.

        Минимум компонентов и интуитивная настройка

        Минимум компонентов и интуитивная настройка

        Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

        Функция памяти

        Функция памяти

        Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.

        Портативный дизайн

        Портативный дизайн

        Маленький и компактный

        • В комплект входят:

          Комплект для сцеживания
          1  шт.

        • Мощность

          Разъем USB-C
          Да
          Напряжение в электросети
          5 В и ≥ 1 А
          Этот прибор содержит адаптер питания.
          Да

        • В комплект входят:

          Блок электродвигателя
          Да
          Бутылочка Natural (125 мл)
          Да
          Силиконовая трубка
          Да
          Кабель USB-C
          Да

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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