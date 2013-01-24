Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*
Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*
Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*
Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*
Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.
Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.
Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.
Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Материал
В комплект входят:
Дизайн
Удобство использования
Этапы взросления
Функции
SCF254/61
SCF254/24