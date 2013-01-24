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Philips Avent

Ручной молокоотсос с бутылочкой

SCF330/20
Avent
Общая оценка / 5
3 награды
Avent
  • Больше комфорта, больше молока, удобство в пути* Больше комфорта, больше молока, удобство в пути* Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*
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    Philips Avent Ручной молокоотсос с бутылочкой

    SCF330/20
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*

    Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Ручной молокоотсос с бутылочкой

    Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*

    Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

    Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*

    Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Ручной молокоотсос с бутылочкой

    Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*

    Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

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      Ручной молокоотсос с массажными лепестками

      • Удобство использования в пути
      • Мягкие массажные лепестки
      • Бутылочка и соска в комплекте
      • Дорожная крышка и уплотнительный диск
      Удобное положение благодаря особому дизайну

      Удобное положение благодаря особому дизайну

      Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

      Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

      Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

      Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

      Компактный легкий дизайн

      Компактный легкий дизайн

      Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.

      Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

      Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

      Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Технические характеристики

      • Материал

        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)
        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон

      • В комплект входят:

        Корпус молокоотсоса с ручкой
        1  шт.
        Массажная насадка стандартного размера
        1 шт. (19,5 мм, насадка большего размера приобретается отдельно)
        Бутылочка серии Natural 125 мл
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Крышка для транспортировки
        1  шт.
        Крышка для хранения молока
        1  шт.
        Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
        1 упаковка (2 шт.)

      • Дизайн

        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн
        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простота очистки
        • Полная совместимость со всеми сериями
        • Простая сборка

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция

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            • Клинически доказанный комфорт: результаты тестирования с участием 110 мам показали, что большинство из них предпочитают Philips Avent ведущему конкуренту.
            • Больше комфорта: 73% из 73 кормящих мам в Великобритании отметили, что этот молокоотсос более удобен в использовании, чем тот, которым они пользовались раньше (основные бренды на рынке).
            • Независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/avent
            • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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