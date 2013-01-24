Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Этот тихий молокоотсос можно использовать в любое время и в любом месте даже с батарейками. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
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Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Этот тихий молокоотсос можно использовать в любое время и в любом месте даже с батарейками. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.
При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.
Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.
Молоко не протекает из трубок.
Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Создано для незаметного сцеживания.
Дизайн
Этапы взросления
Удобство использования
Функции
Материал
В комплект входят:
Страна изготовления
SCF254/61
SCF254/24