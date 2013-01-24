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Philips Avent

Одинарный электрический молокоотсос

SCF332/31
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
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    Philips Avent Одинарный электрический молокоотсос

    SCF332/31
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Этот тихий молокоотсос можно использовать в любое время и в любом месте даже с батарейками. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Одинарный электрический молокоотсос

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Этот тихий молокоотсос можно использовать в любое время и в любом месте даже с батарейками. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

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      Одинарный электронный молокоотсос с массажными лепестками

      • Сцеживание в любое время, в любом месте
      • Мягкие массажные лепестки в комплекте
      • Бутылочка и соска серии Natural
      Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

      Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

      Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

      Выберите настройку, которая подходит именно вам

      Выберите настройку, которая подходит именно вам

      При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным для вас.

      Мягкая насадка с массажными лепестками

      Мягкая насадка с массажными лепестками

      Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

      Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания

      Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания

      Молоко не протекает из трубок.

      Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

      Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

      Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Создан для бесшумного сцеживания

      Создан для бесшумного сцеживания

      Создано для незаметного сцеживания.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко
        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простота очистки
        • Полная совместимость со всеми сериями
        • Простая сборка

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Настройки
        • 1 режим стимуляции
        • 3 варианта настроек
        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон
        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

      • В комплект входят:

        Корпус молокоотсоса
        1  шт.
        Основа вместе с трубкой
        1  шт.
        Насадка стандартного размера (19,5 мм)
        1 шт. (насадка увеличенного размера продается отдельно)
        Бутылочка серии Natural 125 мл
        1  шт.
        Крышка для транспортировки
        1  шт.
        Крышка для хранения молока
        1  шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
        4  шт.
        Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
        1 упаковка (2 шт.)

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

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            • Клинически доказанный комфорт: в ходе исследования, проведенного среди 110 мам из США, Великобритании, Китая и России в марте 2016 года, участницы оценивали эффективность и комфорт продукции Philips Avent в среднем на 8,6 из 10.
            • Больше молока: независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/Avent
            • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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