Больше комфорта, больше молока
Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах
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Больше комфорта, больше молока
Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.
При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.
Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.
Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.
Компактный дизайн позволяет легко удерживать молокоотсос и прикладывать его к груди. Благодаря небольшому размеру и весу молокоотсос удобно размещать так, чтобы полностью контролировать процесс сцеживания, а при переноске и хранении трубку можно просто накрутить на основание прибора. В комплект входит удобная дорожная сумка.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Благодаря небольшому количеству отдельных деталей очистить молокоотсос очень просто. Молоко никогда не контактирует с трубкой и основой. Все части прибора, кроме электрических, подходят для мытья в посудомоечной машине.
Двойные электронные молокоотсосы идеально подходят для мам, которые регулярно сцеживают молоко. Экономьте время, выполняя одновременное сцеживание обеих грудей.
Доказано, что одновременное сцеживание обеих грудей является наиболее эффективным, а также оно может увеличивать лактацию.*
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Молокоотсос
Дизайн
Удобство использования
Этапы взросления
Функции
SCF254/61
SCF254/24