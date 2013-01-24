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Philips Avent

Двойной электронный молокоотсос Comfort

SCF334/02
Avent
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Общая оценка / 5
2 награды
Avent
  • Больше комфорта, больше молока Больше комфорта, больше молока Больше комфорта, больше молока
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    Philips Avent Двойной электронный молокоотсос Comfort

    SCF334/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Больше комфорта, больше молока

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Двойной электронный молокоотсос Comfort

    Больше комфорта, больше молока

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше комфорта, больше молока

      Молокоотсос с массажной насадкой

      • Natural
      • В комплекте 2 бутылочки 125 мл
      Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

      Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

      Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

      Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

      Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

      При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.

      Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

      Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

      Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

      Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

      Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

      Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.

      Компактная, легкая конструкция и удобная дорожная сумка

      Компактная, легкая конструкция и удобная дорожная сумка

      Компактный дизайн позволяет легко удерживать молокоотсос и прикладывать его к груди. Благодаря небольшому размеру и весу молокоотсос удобно размещать так, чтобы полностью контролировать процесс сцеживания, а при переноске и хранении трубку можно просто накрутить на основание прибора. В комплект входит удобная дорожная сумка.

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Простота очистки благодаря небольшому количеству отдельных деталей

      Благодаря небольшому количеству отдельных деталей очистить молокоотсос очень просто. Молоко никогда не контактирует с трубкой и основой. Все части прибора, кроме электрических, подходят для мытья в посудомоечной машине.

      Простое управление одним нажатием кнопки

      Двойные электронные молокоотсосы идеально подходят для мам, которые регулярно сцеживают молоко. Экономьте время, выполняя одновременное сцеживание обеих грудей.

      Помогает мамам экономить время

      Доказано, что одновременное сцеживание обеих грудей является наиболее эффективным, а также оно может увеличивать лактацию.*

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Материал

        Молокоотсос
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Корпус молокоотсоса
        2  шт.
        Основа вместе с трубкой
        1  шт.
        Насадка стандартного размера
        2  шт.
        Бутылочка серии Natural 125 мл
        2  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        2  шт.
        Крышка для транспортировки
        2  шт.
        Крышка для хранения молока
        2  шт.
        Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
        2 (2 вкладыша для дневного времени суток и 2 вкладыша для ночного времени суток)  шт.
        Запасная диафрагма
        2  шт.
        Дорожная сумка
        1  шт.

      • Молокоотсос

        Материал
        Не содержит бисфенол-А*

      • Дизайн

        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн
        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простая сборка
        • Простота очистки
        • Полная совместимость со всеми сериями

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Настройки
        • 3 варианта настроек
        • 1 режим стимуляции
        Больше молока за меньшее время
        Позволяет экономить время
        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция

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            • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
            • *Результаты рандомизированного контролируемого исследования, в ходе которого сравнивались методы сцеживания молока после ранних родов (Jones et al ADC 2001; 85:F91).

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