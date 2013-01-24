Самые комфортные объятия
Philips Avent ultra soft snuggle — это плюшевая игрушка животного и пустышка ultra soft. Игрушка немного утяжелена, чтобы дети могли прижимать ее к себе и чувствовать себя в безопасности. Ее легко найти и отделить от пустышки для простой очистки. Узнать обо всех преимуществах
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Самые комфортные объятия
Philips Avent ultra soft snuggle — это плюшевая игрушка животного и пустышка ultra soft. Игрушка немного утяжелена, чтобы дети могли прижимать ее к себе и чувствовать себя в безопасности. Ее легко найти и отделить от пустышки для простой очистки. Узнать обо всех преимуществах
Больше никаких поисков! Плюшевая игрушка позволяет легко находить пустышку.
Малыши точно оценят комфортные объятия с плюшевыми животными. Игрушки изготовлены из мягкой ткани и имеют немного утяжеленные лапы, чтобы пустышка никогда не потерялась.
Плюшевая игрушка животного совместима со всеми пустышками Philips Avent. Это позволяет легко выбирать подходящие изделия для вашего ребенка.
Малышам обязательно понравится играть с любой из четырех игрушек — жирафом, обезьянкой, слоном и морским котиком. Наши плюшевые животные snuggle станут приятным и милым другом для вашего малыша. А когда спокоен ребенок — спокойны и вы.
Плюшевую игрушку можно отделить от пустышки ultra soft — оба изделия легко очищать, и вы сможете быть уверены, что ребенок всегда использует чистую пустышку.
Плюшевые игрушки можно стирать в стиральной машине, а пустышку можно очищать в посудомоечной машине, стерилизаторе или кипящей воде. Будьте уверены, что ваш малыш всегда использует чистую и безопасную пустышку.
Мягкая и приятная на ощупь игрушка snuggle с пустышкой ultra soft. Пустышка изготовлена из гибкого силикона, не раздражает нежную кожу ребенка и не оставляет на ней следов.
Ультрамягкий и гибкий нагубник повторяет контуры щек малыша и помогает защитить его нежную кожу. Он практически не оставляет следов и меньше раздражает кожу, что позволяет использовать его с максимальным комфортом*.
У детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, и 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft.
В комплект входят:
Безопасность
Гигиеничность