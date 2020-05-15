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    Philips Avent Advanced

    Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF355/09
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Быстрый и равномерный подогрев Быстрый и равномерный подогрев Быстрый и равномерный подогрев
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      Philips Avent Advanced Быстрый подогреватель бутылочек

      SCF355/09
      Общая оценка / 5

      Быстрый и равномерный подогрев

      Когда придет время следующего кормления малыша, бережно подогрейте молоко или питание за 3 минуты. Постепенный и непрерывный подогрев обеспечит равномерную температуру продукта. Простой в эксплуатации прибор оснащен удобной функцией разморозки, а также может использоваться для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Advanced Быстрый подогреватель бутылочек

      Быстрый и равномерный подогрев

      Когда придет время следующего кормления малыша, бережно подогрейте молоко или питание за 3 минуты. Постепенный и непрерывный подогрев обеспечит равномерную температуру продукта. Простой в эксплуатации прибор оснащен удобной функцией разморозки, а также может использоваться для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрый и равномерный подогрев

      Когда придет время следующего кормления малыша, бережно подогрейте молоко или питание за 3 минуты. Постепенный и непрерывный подогрев обеспечит равномерную температуру продукта. Простой в эксплуатации прибор оснащен удобной функцией разморозки, а также может использоваться для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Advanced Быстрый подогреватель бутылочек

      Быстрый и равномерный подогрев

      Когда придет время следующего кормления малыша, бережно подогрейте молоко или питание за 3 минуты. Постепенный и непрерывный подогрев обеспечит равномерную температуру продукта. Простой в эксплуатации прибор оснащен удобной функцией разморозки, а также может использоваться для подогрева детского питания. Узнать обо всех преимуществах

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        Advanced

        Быстрый подогреватель бутылочек

        Итого:

        Быстрый и равномерный подогрев

        Равномерный подогрев всего за 3 минуты

        • Равномерный подогрев без перегрева
        • Быстрый подогрев
        • Бережная разморозка
        • Функция поддержания температуры
        Цельная конструкция упрощает чистку

        Цельная конструкция упрощает чистку

        Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.

        Инструкция по подогреву для удобства использования

        Инструкция по подогреву для удобства использования

        Просто поверните регулятор для включения подогревателя и выберите нужную настройку. В комплект подогревателя бутылочек входит удобная таблица с инструкциями по подогреву, в которой указано время работы прибора.

        Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

        Функция бережной разморозки содержимого детских бутылочек

        Подогреватель бутылочек оснащен удобной функцией разморозки. Она действует безопаснее, чем функция разморозки в микроволновой печи, и при этом очень удобна: не нужно использовать воду. Просто выберите нужную настройку для разморозки молока или детского питания.

        Совместимость с бутылочками Philips Avent и большинства популярных марок

        Совместимость с бутылочками Philips Avent и большинства популярных марок

        Подогреватель бутылочек полностью совместим со всеми бутылочками и контейнерами Philips Avent*. Используйте его для удобного подогрева содержимого бутылочек и контейнеров.

        Подогревает быстро и равномерно

        Подогревает быстро и равномерно

        Этот подогреватель бутылочек обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, так как в процессе подогрева молоко постоянно перемешивается.

        Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

        Подогрев детских бутылочек за 3 минуты

        Подогреватель бутылочек позволяет подогреть 150 мл молока всего за 3 минуты*.

        Подходит для молока и детского питания

        Подходит для молока и детского питания

        Подогреватель бутылочек также можно использовать для бережного и равномерного подогрева детского питания.

        Поддержание температуры

        Поддержание температуры

        После медленного подогрева температура молока или детского питания будет поддерживаться на оптимальном уровне до нужного момента.

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (ШxВxГ)
          160,4 x 139,9 x 148,55  mm
          Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
          175 x 185 x 160  mm

        • Страна изготовления

          Разработано:
          Европа
          Произведено:
          Китай

        • В комплект входят:

          Подогреватель бутылочек
          1  шт.

        • Технические характеристики

          потребляемая мощность
          275  W

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220 В~, 50 Гц

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            • Для 150 мл молока при температуре 22 °C в бутылочке Philips Natural объемом 260 мл
            • Этот подогреватель бутылочек не подходит для бутылочек Philips Avent объемом 60 мл и пакетов для хранения грудного молока Philips Avent.

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