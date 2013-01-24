Быстрое и простое подогревание

Готовьте смеси для детского питания всего за несколько минут с подогревателем бутылочек, который управляет температурой вместо вас. Интеллектуальный контроль температуры предотвращает перегрев молока или детских смесей, а также настраивает увеличение температуры для быстрого подогрева. Узнать обо всех преимуществах