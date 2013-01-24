Легкая и дышащая пустышка

Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах