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Philips Avent

Электрический молокоотсос

SCF395/11
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Вдохновляемся природой. Создаем для мам Вдохновляемся природой. Создаем для мам Вдохновляемся природой. Создаем для мам
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    Philips Avent Электрический молокоотсос

    SCF395/11
    Общая оценка / 5

    Вдохновляемся природой. Создаем для мам

    Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Электрический молокоотсос

    Вдохновляемся природой. Создаем для мам

    Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

    Вдохновляемся природой. Создаем для мам

    Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Электрический молокоотсос

    Вдохновляемся природой. Создаем для мам

    Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

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      Вдохновляемся природой. Создаем для мам

      Технология для быстрого и естественного потока молока*

      • Одинарный
      • Питание от сети
      Технология для быстрого и естественного потока молока*

      Технология для быстрого и естественного потока молока*

      Сцеживайте больше молока за меньшее время* с подушечкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)*.

      Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму

      Мягкая силиконовая подушечка принимает нужную форму

      Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).

      Сцеживание без наклона вперед

      Сцеживание без наклона вперед

      Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).

      Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки

      Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки

      Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

      Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)

      Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)

      Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном. Только для проводного использования.

      Минимум компонентов и интуитивная настройка

      Минимум компонентов и интуитивная настройка

      Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

      Функция памяти

      Функция памяти

      Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.

      Функция приостановки/запуска

      Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, нажмите удобно расположенную кнопку приостановки/запуска.

      Технические характеристики

      • Питание

        Напряжение в электросети
        100–240 В  В

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Мягкая подушечка с адаптивной формой
        Деликатная стимуляция
        Настройки
        • 16 уровней сцеживания
        • 8 уровней стимуляции

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простая очистка и сборка
        • Тихий мотор
        • Функция памяти

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон
        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

      • В комплект входят:

        Комплект для сцеживания
        1  шт.
        Моторный блок (только проводное использование)
        1  шт.
        Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+
        1  шт.
        Адаптер microUSB (проводное использование)
        1  шт.
        Крышка
        1  шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
        2  шт.

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            • На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участницами, Нидерланды, 2019 г.)
            • 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
            • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
            • На основании результатов опроса для подушечки 1k после клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.)
            • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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