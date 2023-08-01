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    Philips Avent

    Электронный молокоотсос

    SCF395/31
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Вдохновляемся природой. Создаем для мам Вдохновляемся природой. Создаем для мам Вдохновляемся природой. Создаем для мам
      -{discount-value}

      Philips Avent Электронный молокоотсос

      SCF395/31
      Общая оценка / 5

      Вдохновляемся природой. Создаем для мам

      Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Электронный молокоотсос

      Вдохновляемся природой. Создаем для мам

      Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

      Вдохновляемся природой. Создаем для мам

      Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Электронный молокоотсос

      Вдохновляемся природой. Создаем для мам

      Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электронный молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах

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        Электронный молокоотсос

        Электронный молокоотсос

        - {discount-value}

        Итого:

        Вдохновляемся природой. Создаем для мам

        Технология для быстрого и естественного потока молока*

        • Одинарный
        • Проводное использование
        Технология Natural Motion для быстрого потока молока*

        Технология Natural Motion для быстрого потока молока*

        Сцеживайте больше молока за меньшее время* с подушечкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)*.

        Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

        Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

        У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).

        Сцеживание без наклона вперед

        Сцеживание без наклона вперед

        Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).

        Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки

        Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки

        Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

        Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)

        Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте (в проводном режиме)

        Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном. Только для проводного использования.

        Минимум компонентов и интуитивная настройка

        Минимум компонентов и интуитивная настройка

        Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

        Функция приостановки/запуска

        Функция приостановки/запуска

        Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, нажмите удобно расположенную кнопку приостановки/запуска.

        Функция памяти

        Функция памяти

        Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.

        • Мощность

          Напряжение в электросети
          100 - 240  В

        • Материал

          Молокоотсос
          Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

        • В комплект входят:

          Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+
          1  шт.
          Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
          2  шт.
          Комплект для сцеживания
          1  шт.
          Моторный блок (только проводное использование)
          1  шт.
          Крышка
          1  шт.
          Адаптер microUSB (проводное использование)
          1  шт.
          Пакеты для молока
          5 шт.

        • Функции

          Мягкая насадка с адаптивной формой
          Деликатная стимуляция

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              • На основании замеров времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока), результаты клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.); по сравнению с временем до рефлекса выброса молока для других молокоотсосов Philips (исследование технической реализации с 9 участницами, Нидерланды, 2019 г.)
              • 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
              • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
              • На основании результатов опроса для подушечки 1k после клинического исследования с 20 участницами (Нидерланды, 2019 г.)
              • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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