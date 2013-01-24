Комфортное сцеживание всегда и везде
Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков.
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Комфортное сцеживание всегда и везде
Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков.
Инновационная силиконовая воронка, имитирующая сосание малыша, стимулирует сосок для быстрого потока молока. Для удобного и эффективного сцеживания.
Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков* (до 30 мм).
Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более простым и незаметным.
Уникальный портативный ручной молокоотсос — идеально для матерей, которым нужно бережно сцедить молоко вдалеке от дома или перед кормлением грудью.
Свободно настраивайте ритм работы насоса, чтобы обеспечить комфортный поток молока.
Расслабьтесь и займите удобное сидячее положение при сцеживании — благодаря особому дизайну устройство позволяет сидеть ровно, не наклоняясь вперед.
Малое число деталей позволяют без труда собирать и очищать наш новый молокоотсос.
Для кормления сцеженным молоком просто прикрепите мягкую соску к бутылочке. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью герметичного диска.
Функции
Материал
В комплект входят:
SCF254/61
SCF254/24