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Avent Ручной молокоотсос

SCF430/10
Avent
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Общая оценка / 5
  • Комфортное сцеживание всегда и везде Комфортное сцеживание всегда и везде Комфортное сцеживание всегда и везде
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    Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Комфортное сцеживание всегда и везде

    Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков.

    Avent Ручной молокоотсос

    Комфортное сцеживание всегда и везде

    Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков.

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      Комфортное сцеживание всегда и везде

      Технология Natural Motion для быстрого потока молока

      • Удобное сцеживание и кормление
      • Стандартный комплект
      Для быстрого сцеживания молока

      Для быстрого сцеживания молока

      Инновационная силиконовая воронка, имитирующая сосание малыша, стимулирует сосок для быстрого потока молока. Для удобного и эффективного сцеживания.

      Силиконовая подушечка принимает нужную форму

      Силиконовая подушечка принимает нужную форму

      Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков* (до 30 мм).

      Идеально для матерей, сцеживающих в пути

      Идеально для матерей, сцеживающих в пути

      Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более простым и незаметным.

      Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

      Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

      Уникальный портативный ручной молокоотсос — идеально для матерей, которым нужно бережно сцедить молоко вдалеке от дома или перед кормлением грудью.

      Выберите свой ритм и следите за потоком молока

      Выберите свой ритм и следите за потоком молока

      Свободно настраивайте ритм работы насоса, чтобы обеспечить комфортный поток молока.

      Сцеживание без наклона вперед

      Сцеживание без наклона вперед

      Расслабьтесь и займите удобное сидячее положение при сцеживании — благодаря особому дизайну устройство позволяет сидеть ровно, не наклоняясь вперед.

      Удобен в очистке и настройке

      Удобен в очистке и настройке

      Малое число деталей позволяют без труда собирать и очищать наш новый молокоотсос.

      Сцеживание и кормление

      Сцеживание и кормление

      Для кормления сцеженным молоком просто прикрепите мягкую соску к бутылочке. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью герметичного диска.

      Технические характеристики

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Мягкая подушечка с адаптивной формой
        Деликатная стимуляция
        Портативный и легкий
        Удобство в дороге

      • Материал

        Бутылочка
        • полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*
        Молокоотсос
        Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Комплект для сцеживания с ручкой
        1  шт.
        Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+
        1  шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
        2  шт.
        Крышка
        1  шт.
        Подушечка
        1  шт.

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            • На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
            • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
            • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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