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    Avent Ручной молокоотсос

    SCF430/16
    Avent
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    Общая оценка / 5
    • Комфортное сцеживание всегда и везде Комфортное сцеживание всегда и везде Комфортное сцеживание всегда и везде
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      Avent Ручной молокоотсос

      SCF430/16
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Комфортное сцеживание всегда и везде

      Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков.

      Avent Ручной молокоотсос

      Комфортное сцеживание всегда и везде

      Оцените бережный комфорт портативного ручного молокоотсоса Philips Avent с технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Вы можете легко настроить ритм и герметичность. Подходит практически для любых сосков.

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        Ручной молокоотсос

        Philips магазин цена

        Итого:

        Комфортное сцеживание всегда и везде

        Технология Natural Motion для быстрого потока молока

        • Базовый набор для кормления грудью
        Для быстрого сцеживания молока

        Для быстрого сцеживания молока

        Инновационная силиконовая воронка, имитирующая сосание малыша, стимулирует сосок для быстрого потока молока. Для удобного и эффективного сцеживания.

        Силиконовая подушечка принимает нужную форму

        Силиконовая подушечка принимает нужную форму

        Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков* (до 30 мм).

        Идеально для матерей, сцеживающих в пути

        Идеально для матерей, сцеживающих в пути

        Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более простым и незаметным.

        Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

        Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

        Уникальный портативный ручной молокоотсос — идеально для матерей, которым нужно бережно сцедить молоко вдалеке от дома или перед кормлением грудью.

        Выберите свой ритм и следите за потоком молока

        Выберите свой ритм и следите за потоком молока

        Свободно настраивайте ритм работы насоса, чтобы обеспечить комфортный поток молока.

        Сцеживание без наклона вперед

        Сцеживание без наклона вперед

        Расслабьтесь и займите удобное сидячее положение при сцеживании — благодаря особому дизайну устройство позволяет сидеть ровно, не наклоняясь вперед.

        Удобен в очистке и настройке

        Удобен в очистке и настройке

        Малое число деталей позволяют без труда собирать и очищать наш новый молокоотсос.

        Сцеживание,хранение,кормление

        Сцеживание,хранение,кормление

        Сцеживайте молоко напрямую в герметичную чашу для хранения. Когда малыш проголодается, просто прикрепите мягкую соску к чаше для кормления. Храните молоко в холодильнике или морозильной камере — выберите удобный для себя способ хранения.

        Технические характеристики

        • Функции

          Не нужно наклоняться вперед
          Сцеживание в удобном положении
          Мягкая подушечка с адаптивной формой
          Деликатная стимуляция
          Портативный и легкий
          Удобство в дороге

        • Материал

          Бутылочка
          • полипропилен
          • Не содержит бисфенол-А*
          Соска
          • силикон
          • Не содержит бисфенол-А*
          Молокоотсос
          Не содержит бисфенол-А*

        • В комплект входят:

          Комплект для сцеживания с ручкой
          1  шт.
          Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+
          1  шт.
          Бутылочка 260 мл с соской 1 мес.+
          1  шт.
          Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
          6  шт.
          Крышка
          1  шт.
          Чаши для хранения и 1 адаптер
          3  шт.
          Подушечка
          1  шт.
          Футляр с изоляцией
          1  шт.

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              • На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
              • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
              • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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