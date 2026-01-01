Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

Наш первый переносной молокоотсос имитирует естественный ритм питья младенца, благодаря чему работает до 2 раз быстрее, чем другие мобильные молокоотсосы**. Все потому, что младенцы лучше всех знают, как пить грудное молоко! Именно поэтому мы спроектировали его так, чтобы ваш поток молока был наиболее эффективным, и вы могли сэкономить ценное время.