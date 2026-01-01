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Новинка
SCF494/11
Освободите руки. Освободите время.
Ваша связь с малышом невероятно ценна, поэтому мы предлагаем освободить руки и использовать для сцеживания молока молокоотсос Philips Avent Natural Care Свободные руки. Он имитирует ритм питья младенца и предлагает высокую эффективность в незаметном, герметичном дизайне
Дополнительно -15% за регистрацию
Эффективный молокоотсос имитирует ритм питья младенца
Прозрачные чаши с внутренней подсветкой
Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей
Подходит 99 % мам
Уникальная накладка SkinSense
Наш первый мобильный молокоотсос обеспечивает эффективность и комфортную посадку в бюстгальтере. Можно взять с собой куда угодно и сцеживать молоко на диване, за столом или во время небольшой прогулки. В удобное вам время, в удобном для вас месте.
В отличие от других мобильных молокоотсосов, вам не придется выбирать между свободой и эффективностью. Мотор нашего прибора обеспечивает превосходную мощность, аналогичную стандартным молокоотсосам — все это с преимуществом в виде удобной переноски. А питание от аккумуляторов поможет незаметно сцеживать молоко где угодно и без лишних усилий.
Наш первый переносной молокоотсос имитирует естественный ритм питья младенца, благодаря чему работает до 2 раз быстрее, чем другие мобильные молокоотсосы**. Все потому, что младенцы лучше всех знают, как пить грудное молоко! Именно поэтому мы спроектировали его так, чтобы ваш поток молока был наиболее эффективным, и вы могли сэкономить ценное время.
Отзывы
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
Эффективность зависит от технической производительности изделия.
Относится к частоте всасывающих движений помпы.