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Новинка

Philips Avent Elektrische EinzelmilchpumpeМолокоотсос Свободные руки Natural Care

SCF494/11

Освободите руки. Освободите время.

Ваша связь с малышом невероятно ценна, поэтому мы предлагаем освободить руки и использовать для сцеживания молока молокоотсос Philips Avent Natural Care Свободные руки. Он имитирует ритм питья младенца и предлагает высокую эффективность в незаметном, герметичном дизайне

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Рекомендация мам номер один в мире1

Имитирует ритм питья младенца

Освободите руки. Освободите время.

  • Эффективный молокоотсос имитирует ритм питья младенца

  • Прозрачные чаши с внутренней подсветкой

  • Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

  • Подходит 99 % мам

  • Уникальная накладка SkinSense

Возможность сцеживать где угодно

Возможность сцеживать где угодно

Наш первый мобильный молокоотсос обеспечивает эффективность и комфортную посадку в бюстгальтере. Можно взять с собой куда угодно и сцеживать молоко на диване, за столом или во время небольшой прогулки. В удобное вам время, в удобном для вас месте.

Высокая эффективность в мобильном формате

Высокая эффективность в мобильном формате

В отличие от других мобильных молокоотсосов, вам не придется выбирать между свободой и эффективностью. Мотор нашего прибора обеспечивает превосходную мощность, аналогичную стандартным молокоотсосам — все это с преимуществом в виде удобной переноски. А питание от аккумуляторов поможет незаметно сцеживать молоко где угодно и без лишних усилий.

Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

Эффективное сцеживание* благодаря имитации движений младенца во время кормления

Наш первый переносной молокоотсос имитирует естественный ритм питья младенца, благодаря чему работает до 2 раз быстрее, чем другие мобильные молокоотсосы**. Все потому, что младенцы лучше всех знают, как пить грудное молоко! Именно поэтому мы спроектировали его так, чтобы ваш поток молока был наиболее эффективным, и вы могли сэкономить ценное время.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

  1. Эффективность зависит от технической производительности изделия.

  2. Относится к частоте всасывающих движений помпы.