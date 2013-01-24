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Philips Avent

Чашка с носиком

SCF551/00
Avent
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Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Удобно пить Удобно пить Удобно пить
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    Philips Avent Чашка с носиком

    SCF551/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобно пить

    Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Чашка с носиком

    Удобно пить

    Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобно пить

      Чашка с мягким носиком для удобного питья

      • Удобно пить
      • 200 мл
      • 6 мес.+
      Мягкий силиконовый носик для удобного питья

      Мягкий силиконовый носик для удобного питья

      Из цельного силиконового носика очень удобно пить: жидкость подается при надавливании на носик.

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Цельный силиконовый носик для простой сборки

      Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.

      Удобно держать благодаря рельефной поверхности контейнера

      Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашки Grown-up. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китае
        Да

      • В комплект входят:

        Силиконовый носик
        1  шт.
        Чашка с носиком
        Полипропилен, силиконовый каучук
        Чашка (200 мл)
        1  шт.
        Защитный колпачок
        1  шт.

      • Аксессуары

        Сменная деталь
        Сменный носик SCF246

      • Вес и габариты

        Габариты устройства без отсоединяемых частей
        69 x 111 x 118  миллиметра
        Вес продукта
        0,06  кг

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