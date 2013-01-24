Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Благодаря системе вентиляции Airflex и соскам c ребрами жесткости, бутылочки Classic+ сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша. Узнать обо всех преимуществах
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Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Благодаря системе вентиляции Airflex и соскам c ребрами жесткости, бутылочки Classic+ сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша. Узнать обо всех преимуществах
Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.
Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.
Благодаря уникальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.
Широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно мыть бутылочку для поддержания гигиеничности кормления.
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Бутылочка Philips Avent Anti-colic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А.
Линейка бутылочек Philips Avent Anti-colic включает в себя соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются в упаковках по две штуки.
Наша бутылочка Anti-colic препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.
Материал
В комплект входят:
Бутылочка
Дизайн
Удобство использования
Этапы взросления
Функции
SCF145/06
SCF636/27
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27