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Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах
Детская бутылочка Classic+
Цена магазина Philips
Итого:
Отличается от других бутылочек: антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки максимально простым. Во время кормления уникальный клапан на соске открывается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.*
Новая бутылочка Classic+ препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.
Всего 4 детали, широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно очистить бутылочку. Невероятно быстрая и эффективная очистка бутылочки для вашего спокойствия.
Всего 4 детали новой бутылочки Classic+ для быстрой и удобной сборки.
Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.
Бутылочка Philips Avent серии Classic+ совместима с большинством изделий линейки Philips Avent. Рекомендуется использовать бутылочку серии Classic+ только с сосками серии Classic+.
Линейка изделий Philips Avent серии Classic+ включает в себя соски с различными скоростями потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком — поставляются в упаковках по две штуки.
Бутылочка для кормления Philips Avent серии Classic+ изготовлена из материала (полипропилена), не содержащего бисфенола-А, что соответствует требованиям Директивы ЕС (2011/8/ЕС).
Материал
В комплект входят:
Бутылочка
Дизайн
Удобство использования
Этапы взросления
Функции
SCF145/06
SCF636/27
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27