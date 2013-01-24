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Philips Avent

Детская чашка

SCF602/01
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке Простой переход от бутылочки к чашке
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    Philips Avent Детская чашка

    SCF602/01
    Общая оценка / 5

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская чашка

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская чашка

    Простой переход от бутылочки к чашке

    Волшебная чашка Philips AVENT не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встряхивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить. Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все spout-cups

      Простой переход от бутылочки к чашке

      Легко пить-трудно пролить

      • 260 мл
      • Носик чашки 12 мес.+
      Защелкивающийся колпачок — чистый носик

      Защелкивающийся колпачок — чистый носик

      Защелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске

      Герметичный носик с запатентованным клапаном

      Герметичный носик с запатентованным клапаном

      Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

      Твердый носик для детей от 12 мес.

      Твердый носик для детей от 12 мес.

      Устойчивым к укусам носик для детей, уверенно пьющих из чашки, подходит для прорезающихся зубок

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на чашке

      Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

      Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

      Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Носик чашки
        1  шт.
        "Волшебные" ручки
        1  шт.
        Волшебная чашка (260 мл)
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        1 год +

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