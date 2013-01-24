Гигиена в дороге

С чашками Philips AVENT научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Узнать обо всех преимуществах