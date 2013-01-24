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Philips Avent

Чашка Avent с рисунком

SCF609/01
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Гигиена в дороге Гигиена в дороге Гигиена в дороге
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    Philips Avent Чашка Avent с рисунком

    SCF609/01
    Общая оценка / 5

    Гигиена в дороге

    Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Чашка Avent с рисунком

    Гигиена в дороге

    Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

    Гигиена в дороге

    Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Чашка Avent с рисунком

    Гигиена в дороге

    Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

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      Гигиена в дороге

      Чашка-непроливайка с быстрым потоком

      • 340 мл
      • Спортивный носик 18 мес.+
      Герметичный носик с запатентованным клапаном

      Герметичный носик с запатентованным клапаном

      Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

      Боковая клипса для фиксации на поясе или коляске

      Боковая клипса для фиксации на поясе или коляске

      Удобная съемная боковая клипса для фиксации на поясе или коляске

      Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

      Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

      Устойчивый к укусам носик обеспечивает более быстрый поток, а чашка имеет больший объем — для активных малышей

      Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

      Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

      Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

      Носик с быстрым потоком и клипса для фиксации на поясе подходят для всех чашек Philips Avent

      Подходит для всех чашек и бутылочек Philips Avent. Чашки полностью заменяются другими изделиями модельного ряда, прикрепляются к молокоотсосам, подходят для использования с фиксирующим кольцом и соской вместо носика.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • В комплект входят:

        Чашка с рисунком 340 мл/12 унций
        1  шт.
        Защелкивающийся колпачок
        1  шт.
        Крепление для пояса /коляски
        1  шт.
        Носик с быстрым потоком
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        18 мес. +

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