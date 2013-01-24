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Простая и удобная система хранения Philips AVENT
Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая и удобная система хранения Philips AVENT
Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
Простая и удобная система хранения Philips AVENT
Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая и удобная система хранения Philips AVENT
Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах
Контейнеры для грудного молока Avent
Цена магазина Philips
Итого:
Дату сцеживания легко написать прямо на контейнере.
Для надежного хранения и транспортировки
Идеально подходит для хранения и транспортировки
Контейнеры для хранения грудного молока совместимы со всеми молокоотсосами и сосками Philips Avent.
Контейнеры Philips Avent можно хранить в холодильнике или морозильной камере, а также мыть в посудомоечной машине
Страна изготовления
В комплект входят:
Материал
Компактный дизайн
Этапы взросления
Функции