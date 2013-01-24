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    Philips Avent

    Контейнеры для грудного молока Avent

    SCF612/10
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Простая и удобная система хранения Philips AVENT Простая и удобная система хранения Philips AVENT Простая и удобная система хранения Philips AVENT
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      Philips Avent Контейнеры для грудного молока Avent

      SCF612/10
      Общая оценка / 5

      Простая и удобная система хранения Philips AVENT

      Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Контейнеры для грудного молока Avent

      Простая и удобная система хранения Philips AVENT

      Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

      Простая и удобная система хранения Philips AVENT

      Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Контейнеры для грудного молока Avent

      Простая и удобная система хранения Philips AVENT

      Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

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        Контейнеры для грудного молока Avent

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Простая и удобная система хранения Philips AVENT

        Контейнер для хранения молока

        • Хранение
        Компактное хранение

        Компактное хранение

        Дату сцеживания легко написать прямо на контейнере.

        Герметичная закручивающаяся крышка

        Герметичная закручивающаяся крышка

        Для надежного хранения и транспортировки

        Идеальна в дороге

        Идеальна в дороге

        Идеально подходит для хранения и транспортировки

        Совместимость со всеми молокоотсосами и сосками Philips Avent

        Контейнеры для хранения грудного молока совместимы со всеми молокоотсосами и сосками Philips Avent.

        Подходит для хранения в холодильной/морозильной камере

        Контейнеры Philips Avent можно хранить в холодильнике или морозильной камере, а также мыть в посудомоечной машине

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Англия
          Да

        • В комплект входят:

          Крышка чашки для хранения молока
          10  шт.
          Адаптер для чашек для хранения молока
          2  шт.
          Стерильная чашка VIA (180 мл)
          10  шт.

        • Материал

          Не содержит бисфенол-А*
          Да

        • Компактный дизайн

          Идеальное решение для прогулок
          Да
          Удобен в поездках
          Да
          Составляемый
          Да

        • Этапы взросления

          Возраст
          • 0—6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        • Функции

          Никаких протечек
          Да
          Закручивающаяся крышка
          Да

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