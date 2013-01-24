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    Philips Avent

    Набор VIA для детского питания

    SCF613/20
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Одна система – много вариантов Одна система – много вариантов Одна система – много вариантов
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      Philips Avent Набор VIA для детского питания

      SCF613/20
      Общая оценка / 5

      Одна система – много вариантов

      VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор VIA для детского питания

      Одна система – много вариантов

      VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.

      Одна система – много вариантов

      VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор VIA для детского питания

      Одна система – много вариантов

      VIA – удобная и практичная система хранения молока, которая растет вместе с малышом. Контейнеры VIA идеальны для хранения и транспортировки пищи домашнего приготовления.

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        Набор VIA для детского питания

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Одна система – много вариантов

        Система хранения без содержания бисфенола-А

        Компактное хранение

        Компактное хранение

        Дату сцеживания легко написать прямо на контейнере.

        Герметичная закручивающаяся крышка

        Герметичная закручивающаяся крышка

        Для надежного хранения и транспортировки

        Идеальна в дороге

        Идеальна в дороге

        Идеально подходит для хранения и транспортировки

        Идеален для хранения детского питания

        Идеален для хранения детского питания

        Прочные компактные контейнеры VIA прекрасно подходят для хранения в холодильной/морозильной камере. Пользуйтесь контейнерами VIA для хранения домашней пищи.

        Совместимость с другими продуктами Philips Avent

        Кормите малыша из того же контейнера, в котором хранилось питание. Подогревайте питание в цифровом или электронном подогревателе детского питания Philips Avent.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Крышка чашки для хранения молока
          20  шт.
          Контейнер (240 мл)
          10  шт.
          Стерильная чашка VIA (180 мл)
          10  шт.
          Ложечка для кормления
          2  шт.
          Брошюра с рецептами
          1  шт.

        • Материал

          Не содержит бисфенол-А*
          Да

        • Этапы взросления

          Возраст
          • 0—6 месяцев
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

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