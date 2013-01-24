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Philips Avent

Тренировочный набор

SCF625/02
Avent
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1 награда
Avent
  • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки
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    Philips Avent Тренировочный набор

    SCF625/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Тренировочный набор

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

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      Помогите малышу научиться пить из чашки

      • Classic+
      • 4 мес.+
      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

      Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

      Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашек Grown-up/My First Big Kid Cup. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

      Удобно держать, со съемными ручками

      Удобно держать, со съемными ручками

      Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Все детали можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
        1  шт.
        Защелкивающийся защитный колпачок
        1  шт.
        Мягкая соска со средним потоком
        1  шт.

      • Этапы взросления

        Возраст
        4 месяца +

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • Полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • Силиконовая

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        130 x 110 x 60  миллиметра
        Количество F-box в A-box
        6  шт.
        Вес продукта
        0,09  кг

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