Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
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Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.
Удобно следить за датой и содержимым.
Для удобства хранения.
Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.
Для максимального удобства использования.
Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.
В комплект входят:
Этапы взросления
Вес и габариты