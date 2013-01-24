Практичное хранение грудного молока
Хранение грудного молока в холодильнике или морозильной камере. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу Philips Avent. Просто замените уплотняющие диски на соски при кормлении (соски в комплект не входят). Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Практичное хранение грудного молока
Хранение грудного молока в холодильнике или морозильной камере. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу Philips Avent. Просто замените уплотняющие диски на соски при кормлении (соски в комплект не входят). Узнать обо всех преимуществах
Практичное хранение грудного молока
Хранение грудного молока в холодильнике или морозильной камере. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу Philips Avent. Просто замените уплотняющие диски на соски при кормлении (соски в комплект не входят). Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Практичное хранение грудного молока
Хранение грудного молока в холодильнике или морозильной камере. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу Philips Avent. Просто замените уплотняющие диски на соски при кормлении (соски в комплект не входят). Узнать обо всех преимуществах
Сцеживайте молоко прямо в контейнер для хранения с помощью любого молокоотсоса Philips Avent
Замените крышку соской Avent при кормлении — вам не придется использовать другую емкость для молока. (Соска в комплект не входит.)
Просто вставьте уплотнительный диск, чтобы поставить молоко на хранение в холодильник или морозильную камеру
Контейнер для грудного молока Philips Avent совместим с любыми сосками и носиками Philips Avent. (Соски в комплект не входят.)
В комплект входят:
Бутылочка
Дизайн
Этапы взросления