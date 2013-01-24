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Philips Avent

Контейнер для хранения грудного молока

SCF640/04
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Практичное хранение грудного молока Практичное хранение грудного молока Практичное хранение грудного молока
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    Philips Avent Контейнер для хранения грудного молока

    SCF640/04
    Общая оценка / 5

    Практичное хранение грудного молока

    Хранение грудного молока в холодильнике или морозильной камере. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу Philips Avent. Просто замените уплотняющие диски на соски при кормлении (соски в комплект не входят). Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Контейнер для хранения грудного молока

    Практичное хранение грудного молока

    Хранение грудного молока в холодильнике или морозильной камере. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу Philips Avent. Просто замените уплотняющие диски на соски при кормлении (соски в комплект не входят). Узнать обо всех преимуществах

    Практичное хранение грудного молока

    Хранение грудного молока в холодильнике или морозильной камере. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу Philips Avent. Просто замените уплотняющие диски на соски при кормлении (соски в комплект не входят). Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Контейнер для хранения грудного молока

    Практичное хранение грудного молока

    Хранение грудного молока в холодильнике или морозильной камере. Сцеживайте молоко непосредственно в контейнеры, подсоединив их к молокоотсосу Philips Avent. Просто замените уплотняющие диски на соски при кормлении (соски в комплект не входят). Узнать обо всех преимуществах

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      Практичное хранение грудного молока

      Для хранения в холодильнике и очистки в посудомоечной машине

      • 125 мл — 4 шт.
      Сцеживайте молоко прямо в контейнер для хранения

      Сцеживайте молоко прямо в контейнер для хранения

      Сцеживайте молоко прямо в контейнер для хранения с помощью любого молокоотсоса Philips Avent

      Просто замените крышку соской Avent

      Просто замените крышку соской Avent

      Замените крышку соской Avent при кормлении — вам не придется использовать другую емкость для молока. (Соска в комплект не входит.)

      Вставьте уплотнительный диск, чтобы поставить молоко на хранение

      Вставьте уплотнительный диск, чтобы поставить молоко на хранение

      Просто вставьте уплотнительный диск, чтобы поставить молоко на хранение в холодильник или морозильную камеру

      Совместимость с любыми сосками и носиками Avent

      Совместимость с любыми сосками и носиками Avent

      Контейнер для грудного молока Philips Avent совместим с любыми сосками и носиками Philips Avent. (Соски в комплект не входят.)

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Фиксирующее кольцо
        4  шт.
        Крышка для хранения молока
        4  шт.
        Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
        4  шт.

      • Бутылочка

        Емкость
        125  унция
        Материал
        Очень прочная

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Широкое горлышко

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 0—6 месяцев
        • 0–6 месяцев

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