Здоровое активное кормление
Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровое активное кормление
Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Здоровое активное кормление
Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Здоровое активное кормление
Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
Соска с переменным потоком оснащена прорезью для регулирования потока. Скорость потока можно изменить просто поворачивая бутылочку так, чтобы цифра I, II или III находилась параллельно носику ребнка.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.
Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)
Страна изготовления
В комплект входят:
Бутылочка
Дизайн
Этапы взросления