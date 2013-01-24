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Philips Avent

Соска серии Natural

SCF652/27
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием Легкое совмещение с грудным вскармливанием
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    Philips Avent Соска серии Natural

    SCF652/27
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Новая форма соски обеспечивает более естественное кормление из бутылочки для малыша и для вас. Соска с инновационной лепестковой конструкцией, повторяющей форму груди, позволяет легко комбинировать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Avent Соска серии Natural

    Легкое совмещение с грудным вскармливанием

    Новая форма соски обеспечивает более естественное кормление из бутылочки для малыша и для вас. Соска с инновационной лепестковой конструкцией, повторяющей форму груди, позволяет легко комбинировать кормление грудью и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Легкое совмещение с грудным вскармливанием

      Соска AVENT с уникальными лепестками в основании

      • 2 шт.
      • Медленный поток
      • 1 мес.+
      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

      Соска не содержит бисфенол-А

      Соска не содержит бисфенол-А

      Соска изготовлена из силикона, не содержащего бисфенол-А (соответствует Директиве ЕС 2011/8/ЕС)

      Различная скорость потока для максимально комфортного кормления

      Philips Avent предлагает четыре соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети имеют различные темпы развития. Philips Avent предлагает соску для новорожденных с 1 отверстием (0 мес.+), соску с медленным потоком с 2 отверстиями (1 мес.+), соску со средним потоком с 3 отверстиями (3 мес.+) и соску с быстрым потоком с 4 отверстиями (6 мес.+). Все соски поставляются в двойных упаковках.

      Совместимость с бутылочкой для кормления Philips Avent серии Natural

      Рекомендуется использовать соски серии Natural только с бутылочками для кормления Natural.

      Технические характеристики

      • Материал

        Соска
        • силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Мягкая соска с медленным потоком
        2  шт.

      • Дизайн

        Дизайн соски
        • Повторяет форму груди
        • Уникальные "лепестки"
        • Сверхширокая

      • Соска

        Скорость потока
        Медленный поток
        Отверстия
        2 отверстия
        Месяцы
        1 мес.+

      • Этапы взросления

        Возраст
        0—6 месяцев

      • Функции

        Захват соски
        • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
        • Естественный захват соски
        Соска
        • Уникальные "лепестки"
        • Ультрамягкая и гибкая соска
        Антиколиковый клапан
        Новая система против колик

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          • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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